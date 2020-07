Start : Allwetterbad: Sauna öffnet am Freitag

Allwetterbad: Sauna öffnet am Freitag

Lintorf Für den Besuch in Lintorf gelten strenge Auflagen. Und es gibt bestimmte Zeitfenster.

Man darf wieder schwitzen und etwas fürs Immunsystem tun. Seit dem 16. März war die Sauna-Anlage im Allwetterbad geschlossen. Nachdem der Schwimmbadbereich bereits am 29. Juni öffnen konnte, geht nun auch die Sauna wieder in Betrieb. „Aufgrund der andauernden Corona-Situation und zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter gibt es dabei, ähnlich wie in den Schwimmbädern, einige Abweichungen vom gewohnten Saunabetrieb“, betont Stadtwerke-Geschäftsführer Marc Bunse. Fest steht: Die Sauna kann ab dem 10. Juli zu bestimmten Zeitfenstern besucht werden.