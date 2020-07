Angedacht : Menschlichkeit ist konservativ

Müssen Konservativismus und Innovationsfreude sich zwangsläufig widersprechen? Dieser Frage geht Pfarrer Matthias Leithe von der evangelischen Versöhnungskirche in Ratingen West in dieser Woche nach.

Es wäre jedoch fatal, wenn die Kirchen sich dadurch in ihrer frohen Botschaft verunsichern ließen. Ihr „Konservativsein“, also das Festhalten am Bewährten – nämlich an dem was dem Leben dient, es stärkt und schützt – kann nach wie vor innovativ sein, weil Jesu Reden und Hören, sein Nachdenken und Verstehen eine einzige Parteinahme für den Menschen und die Menschlichkeit ist. In diesem Sinn konservativ zu sein, bedeutet sich kritisch, weil vernünftig für das Leben einzusetzen.