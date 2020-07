Niederkrüchten : Neue Reitwege im Naturpark geplant

Antje Stöck-Linden mit zwei Stuten auf einer Weide ihrer Reitanlage Venekotensee in Niederkrüchten. Foto: Ester Hädicke

Niederkrüchten Mit Hilfe des deutsch-niederländischen Projekts „People2People“ soll im Naturpark Maas-Schwalm-Nette grenzüberschreitend das Reitroutensystems vergrößert werden. Es soll Reitern helfen, schöne Wege zu finden.

„Das Reiten ist grundsätzlich auf allen, dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Flächen zulässig, die auch vom Autoverkehr benutzt werden“, erklärt Frank Grusen, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Niederkrüchten. Diese Möglichkeit beanspruchen Reiter für ihre Routenplanung, wenn für das gewünschte Ziel keine vorgegebenen Reitwege zur Verfügung stehen. „Wir möchten in der Projektgruppe geeignete, schöne Reitwege finden, somit unser Reitroutensystem flächendeckend vergrößern und durch ein attraktives Angebot die Reiter auf schönere Wege lenken“, sagt Grusen.

Nach dem erfolgreichen Radwegenetz soll nun eine flexible Tourenplanung mit einem flächendeckenden Knotenpunktsystem auch Reitern ermöglicht werden. „Kreuzen sich Strecken dieses Systems, so befindet sich dort ein Knotenpunkt. Die Reiter können sich einfach den Knotenpunkt merken, welchen sie anreiten wollen und folgen der entsprechenden Beschilderung. Die Übersichtstafeln an jedem Knotenpunkt zeigen, über welche Strecke man zum jeweils nächsten Knotenpunkt gelangt oder bieten die Möglichkeit, sich spontan für eine andere Reitstrecke zu entscheiden und die Route umzuplanen“, erklärt Frank Grusen.

Bei der Verbesserung des Reitroutensystems gehe es auch darum, bürokratische Strukturen abzubauen. „Ein Kennzeichen ist Pflicht, auch beim Pferd“, sagt Grusen. Wer die Reitanlage verlässt und in freier Landschaft ausreiten möchte, benötigt nach dem Landesnaturschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen ein gültiges Reitkennzeichen. Besonders die Einreise in die Niederlande ist mit vielen Formalien und Kosten verbunden, erklärt André Claassen, stellvertretender Geschäftsführer vom Naturpark Maas-Schwalm-Nette. Tausende westdeutsche Reiter überschreiten jährlich im Sattel die Grenze zu den Niederlanden. Sie besuchen am Wochenende eines der zahlreichen Reitturniere oder wollen einfach nur einen Ausflug im Naturpark genießen. Und die Nachbarn tun das genauso. „Das Überreiten oder Überfahren der Grenze mit dem Pferd ist aber nur mit EU-Gesundheitszeugnis erlaubt“, erklärt der Stellvertretende Geschäftsführer.