Ratinger Brücken : Brücken sind in schlechtem Zustand

Brücken sind in schlechtem Zustand

Das Geländer der Holzbrücke zwischen Silbersee und Grünem See ist mit Baustellenbaken gesichert. Foto: Achim Blazy (abz)

(abin) Fußgänger oder Radfahrer treffen im Stadtgebiet häufiger auf marode Brücken. Die zwischen dem Grünen See und dem Silbersee soll im nächsten Jahr saniert werden, erklärt die Stadt Ratingen.

Peter Römer ist regelmäßig mit dem Fahrrad in Ratingen unterwegs. Nach einem Pilzbefall ist jetzt die Brücke über den Schwarzbach gesperrt. Der städtische Hinweis auf eine Umleitungsstrecke entlockt dem Ratinger ein Kopfschütteln: „Die Umleitung führt über die seit mehr als zwei Jahren marode Brücke zwischen dem Grünen See und dem Silbersee. Hier ist nur ein sehr schmaler Durchlass, da die Brückengeländer beidseitig marode und durch Bauzäune gesichert sind. Und der Rest der Brücke sieht auch, na ja, nicht sehr vertrauenerweckend aus“, so Römer.