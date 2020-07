Erkrath : BmU will mit Bürgern über Programm diskutieren

BmU will mit Bürgern über Programm diskutieren

Christian Ritt, hier bei einem der Internationalen Feste (Archivfoto) in Hochdahl, ist Mitglied der BmU-Fraktion. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die freie Wählervereinigung „Bürger mit Umweltverantwortung“ hofft auf Anregungen für die Leitlinien ihrer politischen Arbeit in den kommenden Jahren. Der Austausch wird auf digitalem Wege geschehen.

(hup) Weil Politiker auch in Zeiten des Abstandhaltens Kontakt mit den Bürgern halten müssen, ist allen Parteien klar, dass ihr Online-Auftritt durch Corona wichtiger denn je geworden ist. Eine Premiere war im Mai die gemeinsame Video-Pressekonferenz von CDU und FDP, live übertragen auf Facebook.

Auch die Grünen erprobten ein digitales Format und hatten Bürger Anfang Juni zum ersten digitalen Stammtisch eingeladen. Jetzt zieht die freie Wählervereinigung „Bürger mit Umweltverantwortung“ (BmU) nach und will ihr „Programm 2020“ mit Bürgern diskutieren – so gut das im Internet geht.

„Bei dem Programm soll es sich nicht um ein reines Wahlprogramm handeln, sondern um ein Programm, das die Leitlinien unserer Arbeit in den kommenden Jahren vorgeben soll“, informiert Fraktionsmitglied Christian Ritt. Diese Leitlinien sollen nicht nur unter den Mitgliedern diskutiert und weiterberaten werden, auch die Bürgerschaft soll daran beteiligt werden. Denn die unabhängige Wählergemeinschaft habe sich schließlich das Motto „sowiedu – BmU“ gegeben. Interessierte Bürger könnten den Entwurf nun im Internet unter der Adresse www.bmu-erkrath.de einsehen und Anmerkungen dazu über die Facebook-Seite www.facebook.com/bmu.erkrath oder per Mail an programm@bmu-erkrath.de einbringen. Nach wie vor möglich ist aber auch der gute alte Postweg mit folgender Adresse: BmU, Bergstraße 13.