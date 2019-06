Schützenfest Radevormwald : Kritik an Schützenkirmes – aber auch viel Zuspruch

Kritik an Schützenkirmes – aber auch viel Zuspruch

Radevormwald Die Veranstalter sind mit der Resonanz an Besuchern zufrieden. In den sozialen Netzwerken wird jedoch über die Kirmes auch gelästert.

Werner Grimm und seine Mitstreiter vom Schützenverein Radevormwald sind mittlerweile gewohnt, dass es nach den jährlichen Kirmesfeierlichkeiten Kritik gibt. „Wenn das sachlich ist, dann ist es o.k“, meint der Geschäftsführer der Schützen. Auf Facebook gab es nach dem Wochenende in einer Radevormwalder Gruppe allerdings eine lebhafte Diskussion darüber, ob die Kirmes ein Erfolg war oder nicht. Zu klein sei das Angebot gewesen, die Absperrungen zu weiträumig, und die versprochene Achterbahn leider nicht da – so schimpfen manche Kommentatoren.

„Die Achterbahn war tatsächlich nicht da“, räumt Werner Grimm (Foto: schützen) ein. Die Hintergründe seien noch nicht ganz geklärt, unklar sei auch, ob in diesem Fall den Schaustellern, die ihr Kommen versprochen hatten, eine Nachzahlung drohen könnte.

Was die teilweise harsch formulierte Kritik in den „sozialen“ Medien angeht, dürfe man diese Stimmen nicht überbewerten. Da werde oft gemeckert um des Meckerns willen, „oft von Leuten, die gar nicht zur Kirmes gehen“, meint Grimm. Er erinnert sich an die Empörung, als vor einigen Jahren der Schützenverein auf das Festzelt verzichtete, weil es sich nicht mehr rentierte.