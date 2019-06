Hauptausschuss Radevormwald : Naturschutzverein stellt Antrag gegen Schottergärten

Radevormwald Naturschützer in Radevormwald wollen die Stadt dazu bewegen, konkrete Maßnahmen gegen das Überhandnehmen von Stein- und Schottergärten einzuleiten. Der Bergische Naturschutzverein hat einen entsprechenden Antrag für den kommenden Haupt- und Finanzausschuss am morgigen Dienstag, 18. Juni, gestellt.

Demnach soll der Rat den Beschluss fassen, dass in künftigen Bebauungsplänen die Bauherren darüber informiert werden, „dass die über die Grundflächenzahl hinausgehenden Flächenanteile nicht versiegelt werden dürfen, sondern als Grünfläche zu gestalten sind“. Steinschüttungen seien massive Versiegelungen und als solche anzeigepflichtig. „Als Ausnahme können sie – etwa in Vorgärten – gestattet werden, müssen aber ausgeglichen werden durch doppelt so große Flächen in Form von Dach- oder Fassadenbegrünungen“, schreibt Kathi Hentzschel, die Geschäftsführerin des Bergischen Naturschutzvereins.