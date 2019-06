Verkehrsberuhigung in Radevormwald : Bekommt die Uelfestraße Schwellen?

Radevormwald Weil der Ausschuss für Verkehr und der Bauausschuss sich nicht einigen konnten, sollen am Dienstag die Mitglieder des Hauptausschusses entscheiden, ob die Straße Schwellen bekommt. Die Anwohner verfolgen das mit Spannung.

Auf der Uelfestraße herrscht streckenweise ein Tempo-30-Gebot und zwar im Nahbereich des Altenheims und des Kindergartens. Doch das kümmert viele Fahrer nicht. Im Oktober 2017 gab es eine Messung, bei der sich zeigte, dass 83 Prozent der Wagen schneller als mit 30 Stundenkilometer unterwegs waren. 23 Prozent fuhren sogar schneller als 50 Stundenkilometer. Das Tempo-30-Schild reicht also offensichtlich nicht aus, um das Gebot durchzusetzen. So entstand die Idee, mit Aufpflasterungen, also einer stellenweise angehobenen Fahrbahn, die Verkehrsteilnehmer zu einem pfleglichen Tempo zu bewegen. Doch im erwähnten Bauausschuss meldeten mehrere Mitglieder Bedenken an. So erklärte Ralf-Udo Krapp (CDU), dass eine solche Fahrbahnerhebung den Rettungsweg für das Altenheim erschweren könnte. Klaus Haselhoff (RUA) meinte, optische Zeichen wie Querstricke, Kindersymbole oder Markierungen seien ein besserer Weg. Auch FDP-Ratsmitglied Rainer Röhlig sprach sich gegen die Aufpflasterung aus. Eine durchgängige 30er-Zone für die Uelfestraße ist laut Bernd Bornewasser (Grüne) problematisch, weil die Uelfestraße eine Ausweichstraße für die Kaiserstraße ist.