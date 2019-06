Chöre in Radevormwald : Männerchor schwelgt in Nostalgie

Männerchor schwelgt in Nostalgie

Chöre in Radevormwald

Der Kirchenchor Cäcilia der katholischen Kirchengemeinde St. Josef nahm die Besucher mit in die „gute alte Zeit“. Foto: Sigrid Augst-Hedderich

Radevormwald Der Kirchenchor Cäcilia St. Josef Vogelsmühle nimmt Besucher im Wülfingmuseum mit auf eine Reise in die alte Zeit.

Der große Ausstellungsraum im Wülfingmuseum diente am Sonntagnachmittag kurz vor Konzertbeginn als Proberaum für einen Chor. Dort, wo einst die lauten Textilmaschinen ratterten, füllten nun leichte und langgezogene Ü-Laute den Raum. Chorleiter Bernhard Nick gab den Ton an, seine Sänger des Kirchenchores Cäcilia St. Josef konzentrierten sich auf die Einsätze. „Schön leicht singen. Ja, sauber. So ist es gut“, lobte er seinen Männerchor. Nur wenige Minuten später waren es genau die leichten Melodien, die im alten Gemäuer die Herzen der Besucher eroberten.