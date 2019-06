Kita in Radevormwald : Wuppermäuse auf der Draisine unterwegs

Kita in Radevormwald

Am Freitag war der große Tag der ABC-Strolche des evangelischen Kindergartens „Wuppermäuse“. Morgens wanderten die Mäuse von Dahlhausen nach Beyenburg immer an der Wupper entlang – einem wunderschönen Wanderweg von gut zehn Kilometern. Danach fuhren die acht Vorschulkinder mit Hilfe einiger Erwachsener auf den Draisinen von Beyenburg bis nach Wilhelmstal und zurück. Die Kinder hatten sich das Eis, das sie anschließend in der Eisdiele zu sich nahmen, super verdient.