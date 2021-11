Ratingen : Keusen bleibt Chef der Schützen

Gero Keusen leitete die Generalversammlung in der Stadthalle und wurde als Schützen-Chef wiedergewählt. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Personalentscheidungen auf der Generalversammlung in der Stadthalle.

(RP) In Uniform und gut gelaunt trafen jetzt sich die Schützen und Reiter der St. Sebastiani-Bruderschaft zu ihrer corona-bedingt verspäteten Generalversammlung im großen Saal der Stadthalle.

Die Wahlen bestätigten den Vorstand der ersten Garnitur in ihren Ämtern, und so stehen der Vorsitzende Gero Keusen mit dem Brudermeister Hermann Langguth, dem Schriftführer Ansgar Kessel und Zeremonienmeister Jörg Fiolka für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Bei den Nachwahlen zur 2. Garnitur wurden Peter Koch als 2. Zeremonienmeister und Benedikt Rohlmann zum 2. Brudermeister gewählt, somit ist der Vorstand wieder komplett und verjüngt.

Verdiente Schützen wurden ausgezeichnet, zudem wurden die Jubilare der Bruderschaft geehrt. Mit Zuversicht und in Vorfreude planen die Schützen jetzt das Schützenfest 2022 in der großen Hoffnung, dass dann wieder in der traditionellen Form gefeiert werden kann.