Neue Pläne an Rades Schulen : Einheitliches Konzept für Offenen Ganztag

Barbara Janowski mit Schülern der Katholischen Grundschule Lindenbaum im Container des Offenen Ganztages. Das Bild entstand im Jahr 2017. Foto: Peter Meuter (pm)

Radevormwald Ein kommunales Rahmenkonzept richtet die Arbeit der Offenen Ganztagsschulen in Radevormwald aus und legt einheitliche Standards fest. Der Rat stimmte dem Papier in der Ratssitzung am Dienstag zu. Das steht darin.

Gemeinsam mit den Vertretern der Träger der Offenen Ganztagsschulen und Verlässlichen Grundschulen hat die Stadtverwaltung ein Rahmenkonzept erarbeitet, das unter anderem die Leistungen und Honorare der einzelnen Standorte angleichen und einheitlich gestalten soll. Britta Hallek vom Jugendamt stellte das Konzept dem Jugendhilfeausschuss vor und auch der Rat sprach sich am Dienstag für das Rahmenkonzept aus.

In den vergangenen Jahren ist der OGS-Bedarf in Radevormwald stark gestiegen. Mittlerweile gibt es an vier Grundschulstandorten neun voll ausgelastete OGS-Gruppen. Ein Rahmenkonzept ergänzt jetzt die Kooperationsvereinbarung der einzelnen Standorte aus dem Jahr 2013. „Das Rahmenkonzept beinhaltet pädagogische, personelle und räumliche Standards für die Ausgestaltung des Alltags in der OGS“, sagt Britta Hallek. Ziel des Rahmenkonzepts ist es nicht, die individuelle Ausgestaltung eines Standortes zu reduzieren, sondern ihr lediglich eine geordnete und einheitliche Basis zu bieten.

Info Eine Grundlage, um die Qualität zu sichern Gesetzlicher Rahmen Die Stadt Radevormwald hat die außerunterrichtlichen Angebote in die Hände der Trägervereine der Schulen gegeben. Die Kooperationsvereinbarung und das Rahmenkonzept zwischen der Stadt und den Trägern dienen als Grundlage, um die Qualität der Angebote zu sichern. Beide Vereinbarungen fußen auf dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2010.

Unterschiede gab es an den vier Standorten bei den Gruppengrößen, die den Schlüssel für die zur Verfügung stehenden Mitarbeiter darstellen. „25 Kinder werden weiterhin als Richthöchstwert für eine Gruppe gesetzt bei der eine Varianz von drei Kindern möglich ist. Vier Gruppen kann eine OGS ab 89 Kindern bilden“, sagt die Mitarbeiterin des Jugendamtes. Bei dem Personal sollen multiprofessionelle Teams gebildet werden, die aus pädagogischen Fachkräften, Ergänzungs- und Honorarkräften bestehen.

Das Rahmenkonzept für die Offenen Ganztagsschulen thematisiert auch die räumliche Gestaltung der Einrichtungen, die von der Stadt zur Verfügung gestellt werden. „Die Kinder halten sich lange in dieser Umgebung auf, daher ist es notwendig eine kindergerechte, pädagogisch anregende Umgebung zu schaffen, in der die Kinder ankommen können“, heißt es im Rahmenkonzept. Die Räume sollen den Bedürfnissen nach „Ruhe, Bewegung, Differenzierung, Kommunikation und Förderung“ gerecht werden. Eine OGS müsse Räume für Gruppen, Funktionsräume sowie Räume für gemeinsame Mahlzeiten vorhalten, denn das gemeinsame Mittagessen sei ein wesentlicher Bestandteil des pädagogischen Konzeptes.

Britta Hallek legt Wert darauf, dass die Grundschulen auch in Zukunft weiterhin pädagogische Angebote realisieren, die das eigene Profil und die eigene Ausrichtung unterstreichen und stärken. „Jede OGS setzt ihre eigenen Schwerpunkte, die Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten anbieten. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder nicht nur lernen, sondern auch entspannen können“, sagt Hallek.