Theodor-Heuss-Gymnasium : Sendung des THGfm ausgezeichnet

Radevormwald Das Radio des Gymnasiums setzte sich gegen mehr als 11.000 Konkurrenten durch.

Das Schulradio des Theodor-Heuss-Gymnasiums, THGfm, strahlt im Moment seine vierte Staffel über den Bürgerfunk von Radio Berg aus. Die Hörer zeigen sich von der Leistung der Schüler bei den bisherigen Sendungen durchweg begeistert. „Alle Sendungen werden bei NRWision, der größten Mediathek für Bürgermedien, archiviert, so dass man sich dort alle unsere Sendungen noch einmal in voller Länge anhören kann“, sagt Lehrer Alexander Kühn, der sich gemeinsam mit anderen Kollegen um das Schülerradio kümmert.

Er freut sich besonders darüber, dass bereits vier Sendungen seiner Schüler über NRWision mit dem Titel „Tipp der Woche“ ausgezeichnet wurden. Diese Sendungen werden dann auf der Startseite des Archivs präsentiert und außerdem besonders beworben. Insgesamt wurden bei NRWision mehr als 11.000 Sendungen eingeschickt. „Unter diesen über 11.000 Einsendungen nun bereits zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet worden zu sein, ehrt uns sehr und ist eine großartige Wertschätzung unserer Arbeit“, sagt Kühn.

Die nächste Sendung der vierten Staffel kommt am 14. Juni zu dem Thema „Schüler und Knigge – Passt das zusammen?“ und die letzte am 26. Juni zum Thema Tourismus in Radevormwald. Die Sendungen beginnen jeweils um 20.04 Uhr. Alle Sendungen können auch noch einmal auf der Website der Schule www.thg-radevormwald.de nachgehört werden.