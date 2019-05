Sportverein in Radevormwald : Tuspo Dahlhausen freut sich auf die Saison

Dahlhausen Bei der Jahreshauptversammlung des Fußballvereins ging es um die kommende Saison, die Aussichten auf einen Kunstrasenplatz und eine besondere Ehrung für Trainer André Schubert.

Der Fußballverein Tuspo Dahlhausen ist einer der aktivsten in Radevormwald, denn er veranstaltet immer wieder Familienfeste, Hallenturniere und große Feste für seine Mitglieder. Die große Öffentlichkeit hat dem Verein im vergangenen Jahr geholfen, neue Mitglieder zu werben und in der Stadt bekannter zu werden.

Der Vorsitzender Guido Musial ist stolz auf diese Entwicklung und will in der kommenden Saison genau dort ansetzen. „Wir sind ein Verein für die gesamte Familie und das soll auch so bleiben. Aktiv aufzutreten ist wichtig“, sagte er während der Jahreshauptversammlung am Freitagabend. Er ermutigte auch die Spieler der ersten Mannschaft als sportliche Vorbilder voranzugehen, denn ohne diesen Zusammenhalt funktioniert die Dynamik eines Vereins nicht. „Die Kinder der kleinen Mannschaften müssen zu euch herauf blicken, damit sie ein klares Ziel vor Augen haben. Wenn ihr keinen Kampfgeist zeigt, tun sie es auch nicht.“ Die Wahlen des Vorstandes bestimmten, dass Guido Musial weiterhin als Vorsitzender an der Spitze des Vereins steht, Geschäftsführerin bleibt Karola Johnen und Kassierer Frank Haupt. Als Unterstützung des Vorstandes ist Viktor Ibe, Trainer der Alt Herren, gewählt worden.