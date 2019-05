Hobby-Architekt in Rade : Der Baumeister des neuen, alten Rathauses

Radevormwald Wolfgang Schreibers Leidenschaft ist das Bauen mit Holz. Jetzt arbeitet er an einem ganz besonderen Modell.

Es ist richtig schwer und kompakt das neue Haus. Unschwer ist es zu erkennen, das alte Radevormwalder Rathaus: seine schönen Fensterfassaden, sein schmucker Eingang und erste Teile seiner aufwendigen Dachkonstruktion. Was nur noch fehlt ist der komplette Dachstuhl und die Schiefereindeckung. Wolfgang Schreiber dreht sein Werk stolz in alle Richtungen: „Alles ganz solide gebaut. Die Holzkonstruktion ist stabil.“ Jetzt müsse er sich in den kommenden Wochen nur noch auf die Fertigstellung des Daches konzentrieren. „Noch fehlt mir das passende Material. Es soll in Kürze geliefert werden, und dann kann ich loslegen“, sagt er und lacht.