Ratssitzung : Rat stellt die Weichen für Ärztehaus und Zukunft der KGS Lindenbaum

Radevormwald Für den Erwerb des Pfarrheims St. Josef wird Geld in den Haushalt eingestellt. Für die Zukunft der Schule gibt es eine Machbarkeitsstudie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Rat hat in seiner Sitzung am Dienstag Weichen für zwei wichtige Vorhaben gestellt. Mit einer klaren Mehrheit stimmten die Ratsmitglieder dafür, eine Machbarkeitsstudie erstellen zu lassen, welche die drei Varianten für die Zukunft der Katholischen Grundschule Lindenbaum prüfen soll. Die drei Szenarien sind ein An- und Umbau am aktuellen Standort, ein Neubau an anderer Stelle oder ein Um- beziehungsweise Neubau der Verbundgrundschule Bergerhof/Wupper am Standort Bergerhof.

Vor diesem Votum hatten die verschiedenen Fraktionen noch einmal ihre Sicht der Dinge dargelegt. So plädiert die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) für einen Neubau an der Blumenstraße. Für diesen hatten sich Mitte Mai auch die Schulpflegschaft, Schulkonferenz und Schulverein ausgesprochen. Dejan Vujinovic (CDU) erklärte: „Der Vorschlag, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, ist gut und ebenso, dass die Schule Bergerhof mit aufgenommen wurde.“ Die CDU hatte sich bislang für den Umbau an Ort und Stelle ausgesprochen.

Über die Varianten und den richtigen Weg kam es erneut zu einer verwickelten Diskussion mit verschiedenen Anträgen, die den CDU-Fraktionsvize Gerd Uellenberg schließlich bewog, ein Ende der Debatte zu fordern. „Gut, dass die jungen Leute das hier nicht hören“, ärgerte er sich. „Wir brauchen jetzt endlich einen Beschluss.“ Den gab es dann auch mit nur wenigen Gegenstimmen. Annette Pizzato, Fraktionsvorsitzende der FDP, fragte in diesem Zusammenhang den Kämmerer Frank Nipken, inwieweit die Kosten für einen Neubau zum Wegfall anderer Investitionen führen konnte. Nipken räumte ein: „Von einigen Maßnahmen müssen wir uns verabschieden.“