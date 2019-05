Politik in Sorge : Gibt es ein Drogenproblem an Rades Schulen?

Radevormwald Die AL-Fraktion findet, dass das Thema Drogen an und um Schulen unterlaufen wird. Eine Anfrage bei den Schulen ergab, dass es nur vereinzelt Grund zur Sorge gibt.

Hat Radevormwald ein Drogenproblem an den heimischen Schulen? Diese Frage stellte sich auch die AL-Fraktion. Auf deren Anfrage hat Miriam Bönisch, Mitarbeiterin des Radevormwalder Jugendamtes, Kontakt zu den weiterführenden Schulen in Radevormwald aufgenommen, um sich über mögliche Drogenproblematiken zu erkundigen.

Denn geht es nach der AL, wird das Thema Drogenkonsum an und um Rader Schulen bisweilen unterlaufen. Petra Ebbinghaus (AL) fordert, dass sich der Jugendhilfeausschuss um die Sensibilisierung der Drogenproblematik in Radevormwald kümmert und will diese wieder mehr in den Fokus rücken. „Ich interessiere mich dafür, wie viele Jugendliche in Radevormwald ein Drogenproblem haben, was sie konsumieren und wie man ihnen helfen kann“, sagt die Kommunalpolitikerin.