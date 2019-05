Radevormwald : Weitere Kanalsanierungen geplant

Ein Kanaldeckel an der Rudolf-Harbig-Straße (Symbolbild). Foto: Nico Hertgen

Radevormwald Unter den Straßen tut sich was: In 2019 und 2020 werden in Radevormwald die Kanäle saniert - unter anderem in Bergerhof.

Von Flora Treiber

Für dieses und nächstes Jahr stehen in Radevormwald weitere Kanalsanierungen an, die das Teilgebiet 2C betreffen. Hinter dieser städtischen Benennung des Gebietes versteckt sich der Stadtteil Bergerhof, insgesamt ist das Stadtgebiet in 15 Teile aufgeschlüsselt. Ulrich Dippel, Leiter des Technischen Bauamtes, berichtete im vergangenen Bauausschuss über die geplanten Kanalsanierungen, die sich gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser ergeben haben. „Das öffentliche Kanalnetz wird in einem regelmäßigen Turnus untersucht. Nach diesen Untersuchungen werden Sanierungskonzepte erstellt, die dann auch umgesetzt werden müssen“, sagte er. Die Untersuchungen und Sanierungen des Kanalnetzes sind eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Für das Haushaltsjahr 2019/2020 hat Ulrich Dippel Kosten von 440.000 Euro vorgesehen, mit denen die betroffenen Kanäle in Bergerhof saniert werden können. Dabei handelt es sich in erster Linie um Mischwasserkanäle. Unter den 71 Haltungen in Radevormwald gibt es nur einen Regenwasserkanal.

„Die meisten Kanäle müssen saniert werden, weil sie zum Teil erhebliche Schäden aufweisen und damit das Kanalsystem gefährden.“ Ulrich Dippel erklärte, dass einige Schäden durch die Infiltration von Fremdwasser und einer Exfiltration von Schmutz- und Mischwasser entstehen und diese auch Abflusshindernisse erzeugen können. An 26 Haltungen sind Renovierung mit Hilfe des Schlauchlinings geplant, an 45 weiteren wird mittels Robotertechnik nachgebessert. Wenn die Ausschreibung und die Vergabe der Aufträge schnell umgesetzt wird, könnten die Kanäle im Bereich Bergerhof bereits im frühen Herbst 2019 saniert werden.