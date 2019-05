Nach Europawahl : Landtagsabgeordnete rufen zu mehr „Mut zur Demokratie“ auf

Radevormwald Mit dem 100. Jahrestag der Weimarer Reichsverfassung, dem 70. Jahrestag des Grundgesetzes und dem 30. Jahrestag der friedlichen Revolution, die zur Deutschen Wiedervereinigung in Freiheit führte, ist 2019 ein Jubiläumsjahr der Demokratie in Deutschland.

Mit einem flammenden Appell vor der Europawahl am Sonntag wenden sich die beiden für Radevormwald zuständigen Landtagsabgeordneten Sven Wolf (SPD) und Jens Nettekoven (CDU) an die Menschen im Bergischen. Mit dem 100. Jahrestag der Weimarer Reichsverfassung, dem 70. Jahrestag des Grundgesetzes und dem 30. Jahrestag der friedlichen Revolution, die zur Deutschen Wiedervereinigung in Freiheit führte, sei 2019 ein Jubiläumsjahr der Demokratie in Deutschland. „Das ist für uns Anlass, einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen ins Plenum einzubringen“, berichten die Landtagsabgeordneten für Remscheid und Radevormwald, Jens Nettekoven und Sven Wolf. „Wenn es um die Grundpfeiler unserer Demokratie geht, setzen wir uns gemeinsam für deren Erhalt und Stärkung ein. Wir dürfen Demokratie nie verlernen, daher brauchen wir eine moderne Demokratiebildung“, schreiben sie in einer Pressemitteilung.