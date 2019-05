Schulen : Sponsorenlauf – jeder Meter ist bares Geld

Radevormwald Rund 300 Kinder und Jugendliche der Geschwister-Scholl-Schule und der Sekundarschule haben gestern beim Sponsorenlauf wieder mit viel Laufstärke Spenden gesammelt. Sie werden für schulische Projekte verwendet.

Ein blauer Himmel wölbt sich über dem Sportgelände am Kollenberg. Handgeschriebene Schilder an der Straße warnen Autofahrer: Hier sind Läufer unterwegs! Und zwar rund 300 Schüler der Sekundarschule und der Geschwister-Scholl-Hauptschule. Sie lassen heute die Socken qualmen beim Sponsorenlauf, der seit Jahren Tradition hat.

Wertung Der erste Platz ging gestern an die Klasse 7d, der zweite an die Klasse 5b, der dritte an die Klasse 6a. Insgesamt wurden von den Kindern und Jugendlichen 5265 Kilometer gelaufen, im Durchschnitt 17,29 Kilometer.

Einige Schüler ruhen sich im Sonnenschein auf dem Stadionrasen aus. Die Wetterbedingungen sind heute ideal – sonnig, aber nicht so drückend schwül wie im Mai 2018. Im Jahr davor war das Wetter regnerisch gewesen dennoch kamen rund 1536 Kilometer zusammen. Wie viele es in diesem Jahr werden, sei schwer abzuschätzen, sagt Sandra Pahl. „Wir werden ja jedes Jahr mehr.“

Damit niemand bei der Veranstaltung mogelt, gibt es fünf Stationen auf der Strecke, an denen abgestempelt wird, der Beweis, dass man auch wirklich die drei Kilometer gelaufen ist und nicht eine Abkürzung durchs Grün genommen hat. An der Stadionbahn haben sich die Lehrer Jannike Schwampe und Peter Fuchs vom Orga-Team postiert und nehmen die gestempelten Zettel in Empfang. „Einige haben schon fünf Runden geschafft“, sagt die Lehrerin. Die Teilnahme ist für die Schüler Pflicht, der Lauf gilt offiziell als Unterricht.

„Manche Schüler haben sechs bis sieben Sponsoren“, sagt Jannike Schwampe. „Die entscheiden selber, wie viel sie pro Kilometer geben wollen.“ Der Erlös geht zum Teil in die Klassenkasse, zum Teil an den Förderverein der Schule. Damit können verschiedene Projekte verwirklicht werden. So wurden beispielsweise in den vergangenen Jahren ein Besuch in einem Klettergarten, die Ausstattung für ein Schülercafé und ein Geocaching-Projekt auf diese Weise finanziert.