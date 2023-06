Radevormwalder Thomas Lorenz zu Gast bei der Kolpingsfamilie Faszinierende Reise bis zum Nordkap

In Oslo besuchten die Radevormwalder die Festung Akershus und das Königsschloss, in dem König Harald V. und sein Sohn, Kronprinz Haakon, seine Büros haben. „An Wochenenden darf man rein, aber keine Fotos machen“, erklärte Lorenz. Seine faszinierten Zuschauer nahm er mit zu Pubs und Restaurants der Stadt, wie etwa das Restaurant Lorry. Es ist das älteste Restaurant Oslos, mit einer mittlerweile gut 150-jährigen Geschichte, die vergangenen 60 davon in der Hand einer Familie. Sie betreiben das Restaurant mittlerweile in dritter Generation.