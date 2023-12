Aktionswoche in der Manege So spannend kann Theater sein

Lust auf spannende, lustige oder nachdenkliche Geschichten? Das städtische Jugendzentrum „Manege“ in Lintorf an der Jahnstraße 28 präsentiert in der Zeit vom 15. bis 19. Januar zum 18. Mal eine Woche lang schöne und interessante Kindertheaterstücke. Alle Aufführungen beginnen um 15.30 Uhr (Einlass jeweils ab 15 Uhr). Kinder zahlen vier Euro Eintritt, Erwachsene sind mit sechs Euro dabei. Zu beachten sind die Altersangaben zu den täglich wechselnden Theaterstücken. Den Start macht am Montag, 15. Januar, das Achja!-Theater mit dem Stück „Motte will MEER!“. Motte ist ratlos. Papa hat gar keine Zeit mehr zu spielen. Ständig ist der Fischer auf dem Meer und wirft seine Netze aus. Doch was er fängt, sind keine Fische – oh nein! Plastikflaschen, Mülltüten und Gummistiefel hängen in seinem Netz und jeden Tag werden es mehr. Da kann doch nur ein Plastikmonster dahinterstecken… Das ökologische Musiktheaterstück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet, die Spieldauer beträgt rund 60 Minuten.