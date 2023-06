Gespräche in Radevormwald Katholisches Bildungswerk zeigt Präsenz

Dr. Bernhard Wunder war in den vergangenen Wochen ziemlich viel unterwegs. Der Leiter des Katholischen Bildungswerks Oberberg hat es sich in diesem Frühling zur Aufgabe gemacht, allen 13 Kommunen im Kreisgebiet, für die das Bildungswerk mit seinem Angebot zuständig ist, zu besuchen – und an jeweils einem Tag mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. „Mein Ziel ist es, mich den Tag über in verschiedene Cafés im Zentrum zu setzen, dort entweder zu arbeiten oder eben mit den Leuten zu sprechen“, sagt Wunder. In der vergangenen Woche ist er nun auch in Radevormwald gewesen – eigentlich habe er in drei Cafés gehen wollen, doch das habe sich als nicht ganz so einfach herausgestellt, wie er sagt. „Sowohl das Tortenatelier als auch das Café Central waren geschlossen. Dann bin ich eben direkt ins Café Steinbrink an der Kaiserstraße gegangen, was ich eigentlich zum Nachmittag hin erst geplant hatte“, sagt er.