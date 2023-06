Ferienspaß in Radevormwald Höhle, Himmelssturm und ein Höhenrausch

Wie gewohnt macht der Ferienspaß 2023 Kindern und Jugendlichen aus Radevormwald zahlreiche Angebote. Das Amt für Jugend, Schulen, Kultur und Sport unter Leitung von Jörn Ferner hat wieder ein buntes Programm zusammengestellt, das für Schüler in jedem Alter etwas zu bieten hat. Der Anmeldestart erfolgte am Montag in den Jugendräumen des Bürgerhauses und im Kinder- und Jugendtreff Life auf der Brede. Während der Sommerferien sind Anmeldungen außerdem zentral in der Stadtbücherei im Bürgerhaus möglich, Schlossmacherplatz, Tel. 02195 932177, Montag, Dienstag und Freitag, 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Mittwoch: geschlossen, Donnerstag, 10 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Samstag, 10 bis 13 Uhr. Der Ferienspaß endet mit einem großen Flohmarkt in der Innenstadt am 5. August.