Klassentreffen in Radevormwald Ehemalige Realschüler trafen sich nach 55 Jahren wieder

Beide Seiten würden sich immer gerne an die gemeinsame Schulzeit und an die Abschlussfahrt nach Abtenau (bei Salzburg) zurückerinnern. Die ehemaligen Schüler kamen aus ganz Deutschland und aus den Niederlanden nach Radevormwald. Diesmal traf man sich zu Kaffee und Kuchen im Hofcafe Feldermann – und nach einer kleinen Wanderung an der Wuppersperre ging es schließlich zum Abendessen in den Landgasthof Honsberg. Auch dort hatten sich die ehemaligen Realschüler noch einiges zu erzählen.