KGS Lindenbaum und Verbundgrundschule in Radevormwald Elternbrief über einen „unbekannten Mann“

In dem Brief habe man einen Hinweis an die Eltern verfasst, dass sie mit ihrem Kind darüber sprechen sollen, wie es sich verhalten soll, wenn es von fremden Menschen angesprochen wird. „Wir werden in der Schule ebenfalls über solche Situationen sprechen und mit den Kindern überlegen, wie man angemessen reagieren kann“, heißt es in dem Brief. Sinnvoll sei es immer, dass Kinder mit Klassenkameraden gemeinsam den Schulweg bewältigen. „Es geht darum, ihre Kinder in sicherem Verhalten zu stärken“, schreibt Barbara Janowski an die Eltern. Das Gerücht über den „unbekannten Mann“ habe sie ganz bewusst zum Anlass genommen, um sensibel das Thema erneut aufzugreifen.