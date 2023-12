Bildung in Radevormwald Das ist für den neuen Schulstandort geplant

Zwei neue Grundschulen werden in Radevormwald in den nächsten Jahren entstehen. Die Schule in Bergerhof soll am jetzigen Standort neu gebaut werden. An der Elberfelder Straße jedoch, auf dem Flurstück „Am Kreuz“, soll auf einem bislang unbebauten Grundstück eine Grundschule mit Kita, ein „Bildungshaus“ entstehen.