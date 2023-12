Projektwoche in Dormagen Trommelfieber an der Erich-Kästner-Grundschule

Den Auftakt machte ein gemeinsamer Start am Vormittag, gefolgt von einem Trommelabend. Die Folge: Alle tauchten in das Trommelfieber und die Geschichte der Trommelsterne ein. Für die Kinder gab es kein Halten mehr, alle trommelten verschiedene Rhythmen und bastelten nebenbei ein passendes Kostüm für die Aufführung am Abschlusstag. Die Aufregung und Vorfreude sei überall zu spüren gewesen. So hieß es am Freitag zur Aufführung: „Tauchen Sie ein in das Trommelvergnügen und lassen Sie sich von den Kindern auf eine Reise durch die Welt mitnehmen!“ Neben den Hauptdarstellern gab es Schmetterlinge, Uhus, Eisbären, Mäuse, Weihnachtsbäume und Trommelsternkinder. Sie stellten ihre Suche nach den Trommelsternen tanzend und trommelnd dar. Am Ende gab es tosenden Applaus für alle kleinen und großen Trommler. Ein gelungener Abschluss der Projektwoche, der bei vielen für leuchtende Augen sorgte.