Schützen in Radevormwald Wie der neue Schützenkönig seine Königin fand...

Beim wievielten Schuss der Vogel fiel, daran kann sich Karl-Heinz Knecht gar nicht mehr erinnern. „Vielleicht der 49. oder 52. Schuss? Ich weiß es gar nicht. Es war auch eher Zufall, dass er bei mir runterkam“, sagt der 71-Jährige bescheiden, obwohl er nachweislich einen sehr guten Treffer abgab. Als er Samstagnachmittag beim Heimat- und Schützenfest zum traditionellen Königsschießen antrat, tat er das zwar mit dem nötigen sportlichen Ehrgeiz, aber ohne Ambitionen auf den Königstitel. Mehr als 25 Jahre gehört er dem Schützenverein an. Beim Königsschießen nimmt er allerdings erst seit seinem Wiedereintritt in den Verein vor zwei Jahren teil, also erst zum zweiten Mal. Davor, erzählt der Witwer, trat er nicht an, „weil meine Frau keine Schützenkönigin sein wollte.“ Die Gefahr allerdings bestand, wenn Knecht mitmachte. Also hielt er sich zurück. Als seine Frau gepflegt werden musste, trat er aus dem Verein aus, um Zeit für sie zu haben. Nach ihrem Tod fand er zurück zu seinen Schützenbrüdern und der lang vermissten Geselligkeit.