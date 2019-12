Stadtfinanzen in Radevormwald : Pizzato (FDP): „Der Kreisverkehr am Knippings Eck ist Luxus“

Pizzato (FDP): „Der Kreisverkehr am Knippings Eck ist Luxus“

Stadtfinanzen in Radevormwald

Am „Knippings Eck“ soll ein Kreisverkehr entstehen. Nicht alle Fraktionen halten das für sinnvoll. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Die Fraktionen müssen sich Gedanken darüber machen, wie die Stadt Radevormwald sparen kann. Die Gewerbesteuereinnahmen sind eingebrochen.

Nicht nur um die Wahl des neuen Beigeordneten geht es in der Ratssitzung am Dienstag. Auch über die Zukunft des Haushaltssicherungskonzeptes werden die Ratsfraktionen beraten. Die Verwaltung hatte jüngst mitgeteilt, dass die Einnahmen bei der Gewerbesteuer eingebrochen seien, so dass der geplante Haushaltsausgleich im Jahr 2022 gefährdet sei (unsere Redaktion berichtete). Nun stelle sich die Frage, ob man die Gewerbe- und Grundsteuer langfristig erhöhen oder freiwillige Leistungen streichen müsse, damit die Stadtkasse ins Gleichgewicht kommt.