Unternehmen in Radevormwald : Gira-Geschäftsführer ehren langjährige Mitarbeiter

Die Gira-Geschäftsführer Dirk Giersiepen (l.), Christian Feltgen (5.v.r.) und Steffen Zimmermann (2.v.r.) gratulierten Mitarbeitern zur 25- bzw. 40-jährigen Firmenzugehörigkeit. Foto: Ingo Heyland. Foto: Ingo Heyland

Radevormwald Der Gebäudetechnikspezialist Gira mit Sitz in Radevormwald hat in einer eigenen Feierstunde langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. „Es ist bei Gira gute Tradition, am Ende eines Jahres den Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen zwölf Monaten ihre 25- oder 40-jährige Betriebszugehörigkeit begehen konnten, ein besonderes Dankeschön auszusprechen.

Denn dieses hohe Maß an Loyalität und Engagement sind heute beileibe keine Selbstverständlichkeit mehr“, betont Alexandra Ptock, Personalleiterin beim Bergischen Mittelständler. „Produzierende Technologieunternehmen wie Gira profitieren davon, wenn Erfahrung, Wissen und Know-how über lange Jahre hinweg im Betrieb verbleiben.“