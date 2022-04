Landtagswahlkampf in Radevormwald : Wandern um die Talsperre mit dem CDU-Landtagskandidaten

Radevormwald Zu einer ausgedehnten, zehn Kilometer langen Wanderung um die Wupper-Talsperre mit Gelegenheiten zu ungezwungenen Gesprächen lud CDU-Landtagskandidat Jens Nettekoven ein.

Ellinor Bube-Klubertz ist gerne in den heimischen Wäldern und Wanderpfaden unterwegs. Außerdem interessiert sich die Remscheiderin, engagiert in der Frauen-Union, für Politik. Beides sah sie nun in der Einladung von Jens Nettekoven vereint und nahm gerne teil an dem etwas anderen Zusammentreffen mit dem CDU-Landtagskandidaten für den Landwahlkreis 35. „Ich finde es interessant, andere Menschen kennenzulernen, zu schauen, welche Themen sich ergeben“, sagte sie. Menschliche Gespräche sind ihr wichtig und Themen wie eine geregelte Wegenutzung im Wald. „Als passionierte Wanderin möchte ich auf den Wegen nicht auf vorbeisausende Radfahrer achten müssen, sondern die Ruhe und Natur genießen“, findet Bube-Klubertz.