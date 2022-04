Sana Krankenhaus Radevormwald : Endoprothetik-Zentrum ausgezeichnet

Radevormwald Jeder zweite Deutsche leidet an einem alters- oder belastungsbedingtem Verschleiß von Hüfte oder Knie. Wenn konservative Behandlungsmaßnahmen nicht mehr helfen, bleibt oft nur der künstliche Gelenkersatz.

Jeder zweite Deutsche leidet an einem krankhaften alters- oder belastungsbedingtem Verschleiß des Hüft- oder Kniegelenks, der sogenannten Arthrose. Wenn konservative Behandlungsmaßnahmen, wie Medikamente und Physiotherapie nicht mehr helfen, bleibt in vielen Fällen nur der künstliche Gelenkersatz. „Da ist es umso wichtiger, sich in kompetente und erfahrene Hände zu begeben“, heißt es in der Pressemitteilung. Ärztliche Experten haben deshalb die hohe medizinische Qualität am EPZ in Radevormwald für die nächsten drei Jahre erneut bestätigt. „Allen Beteiligten danke ich für die gute Teamarbeit und den zusätzlichen Einsatz, der mit dem Zertifizierungsprozess verbunden war,“ betont Chefarzt Dr. Martin Ulatowski.