Diese beiden Themen bringt man nicht unbedingt mit einer Kindertagesstätte in Verbindung. Nicht so beim Familienzentrum Sprungbrett: In Zusammenarbeit mit dem Polizisten Uwe Petsching, der in der Kita die Verkehrserziehung organisiert, wird ein Verkehrssicherheitstraining für Autofahrer angeboten. Am Samstag, 21. Mai, ist zwischen 9 und 16 Uhr der Treffpunkt In Lindlar, Leppe-Deponie (Am Berkebach). „Der Kursus ist sozusagen das kleine Einmaleins der Fahrsicherheit. In dem ganztägigen Basis-Fahrsicherheitstraining werden grundlegende Fahrtechniken gelehrt, ebenso wie das Beherrschen des Pkw bei unvorhergesehenen und kritischen Situationen“, heißt es in der Ankündigung zu dem Kursus. Besprochen wird auch, wie man bei Erkennen von Gefahrensituationen im Straßenverkehr richtig reagiert. Das Training wird durch verschiedene Berufsgenossenschaften bezuschusst. Die Teilnahme kostet 60 Euro. Anmeldungen sind möglich bis zum 6. Mai per E-Mail an Kita-Sprungbrett@web.de