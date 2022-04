Christian Berger, CDU-Landtagskandidat auch für Hückeswagen : In großen Fußstapfen, aber auf eigenem Weg

Will den Wahlkreis Oberberg-Nord für die CDU verteidigen: der Wipperfürther Christian Berger. Foto: CDU Oberberg

Oberberg Peter Biesenbach war das prominente Gesicht der CDU in Oberberg. Nun ist Christian Berger sein Nachfolger als Landtagskandidat der Christdemokraten. Prominent ist er nicht, aber er geht selbstbewusst ins Kandidaten-Rennen.

Gut 20 Jahre lang war der Wahlkreis 23 (Oberberg-Nord) eine sichere Bank für die CDU. Der Hückeswagener Peter Biesenbach holte ihn bei allen Landtagswahlen seit 2000 direkt und souverän. Er war Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Landtag, seit 2017 ist er Justizminister – das prominente Gesicht der Oberberger in Düsseldorf. Damit kann Christian Berger nicht dienen. Außerhalb seiner Heimatstadt Wipperfürth und der Partei muss er bei den Wählern in Hückeswagen, Lindlar, Marienheide und Gummersbach erst noch bekannt werden. Daran arbeitet der 43-Jährige seit Monaten unter anderem im Straßenwahlkampf intensiv. Als Landtagskandidat die Nachfolge von Peter Biesenbach anzutreten, sehe er als „große Ehre und mit Demut“, sagt er. Es sei ihm bewusst, damit in große Fußstapfen zu steigen – aber: „In diesen Fußstapfen werde ich doch meinen eigenen Weg gehen“, sagt Berger selbstbewusst.

Dabei hat er für sich drei Themen-Schwerpunkte im Wahlkampf gesetzt, die ihm als „echter bergischer Jung‘‚“, wie er sich selbst bezeichnet, besonders wichtig sind: Der Erhalt gewachsener dörflicher Strukturen als Lebens- und Arbeitsraum, die Wiederaufforstung der bergischen Wälder und die umfassende Digitalisierung der Schulen, die deutlich über den Anschluss ans schnelle Internet auch im ländlichen Raum hinausgehen muss.

Info CDU-Kandidat Christian Berger Geboren 30. Juni 1978, Wipperfürth Wohnort Wipperfürth, bei Kreuzberg Familie verheiratet, eine Tochter (14) Beruf Industriekaufmann, zuletzt Mitglied im Führungsteam der Radium Lampenwerke Parteiarbeit 1996 Eintritt in die CDU; 1999 bis 2004 Mitglied der Wipperfürther CDU-Stadtratsfraktion; seit 2018 als Sachkundiger Bürger in die Arbeit der Ratsfraktion integriert; seit Februar 2020 Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Wipperfürth; seit 2020 Mitglied im Kreisvorstand der CDU Oberberg und Mitglieder-Beauftragter des Kreisverbandes. Politisches Leitmotiv „Stärken stärken“

Der ländliche Raum, die Dörfer und Weiler, der Begriff „Heimat“ sind dem Wipperfürther, der bis heute in der Außenortschaft Dörpinghausen bei Kreuzberg lebt und in der er auch aufgewachsen ist, wichtig. Freunde und Familie sind es auch. Zu seinem Hausstand und Leben gehören sein Mann, seine 14-jährige Tochter aus erster Ehe, viele Tiere, die in ökologisch orientierter Landwirtschaft gehalten werden und seit jüngstem eine Frau, die inmitten des Kriegs aus der Ukraine geflohen ist und nun mit im Haus der Bergers lebt. „Das ist die beste praktische Lösung, um Flüchtlinge bei uns zu integrieren. Also haben wir unser Gästezimmer hergerichtet“, sagt der 43-Jährige. Praktische Lösungen sind ihm wichtig und liegen ihm nach eigenen Worten: „Ich bin eben auf dem Dorf aufgewachsen. Da wird nicht erst mal großartig diskutiert, sondern jeder packt da mit an, wo es nötig und hilfreich ist.“ Das wünscht er sich auch für die politische Arbeit: „Was ich möchte, ist Politik verständlicher und pragmatischer zu machen und vor allem die Politik wieder näher zu den Menschen zu bringen.“ In seinem Kandidaten-Flyer ergänzt er: „Die Ärmel habe ich hochgekrempelt – bereit, um mit Ihnen zusammen anzupacken.“

In der Kommunalpolitik tut er das schon länger, früher mal als Ratsherr, inzwischen unter anderem als Vorsitzender des CDU-Stadtverbands. Was ihm daran gefällt: „In der Kommunalpolitik geht es immer um pragmatische Lösungen, die Sache steht im Vordergrund, nicht die Ideologie.“ Er selbst wolle auch „über die Sache, nicht über andere Menschen“ reden. Rhetorisches Politgeplänkel auch mit persönlichen Anfeindungen stoßen ihn ab. Und: „Das sehe ich auf Landesebene nicht anders als in der Kommunalpolitik. Parteipolitisch geprägte Kämpfe finde ich wenig reizvoll, sie führen eher selten zu konkreten Ergebnissen.“

Mit 43 Jahren gehört Christian Berger in der Politik noch zu den Jüngeren, sieht sich selbst aber als „mit beiden Beinen im Leben stehend“. Der gelernte Industriekaufmann verweist auf fast 25 Jahre Berufserfahrung auch in Führungspositionen, seine jahrelange Mitarbeit in kommunalpolitischer Verantwortung und auf „jede Menge Lebenserfahrung“, die ihn geprägt, ihn „empathisch und menschenorientiert“ gemacht haben.

Am Wahlsonntag wird er abends mit Parteifreunden im Gummersbacher Kreishaus sein, wo die oberbergischen Wahlergebnisse und die Wahlsieger traditionell zuerst bekanntgegeben werden und parteiübergreifend über den Wahlausgang diskutiert wird. Typisch für Berger, dass er bei diesem offiziellen Polit-Schaulauf nicht länger bleiben will als unbedingt nötig: „Danach möchte ich schnell wieder zurück nach Wipperfürth fahren und mit der Familie, Freunden und Wahlhelfern in der Alten Drahtzieherei feiern.“