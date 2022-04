Leben in Radevormwald : Viel Andrang bei Viva Radevormwald

Info

Termin Das Stadtfest findet in diesem Jahr vom 6. bis 8. Mai in der Radevormwalder Innenstadt statt. Veranstaltet wird das Fest von der Werbegemeinschaft „Rade lebt“ in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, dem Stadtkulturverband und mit tatkräftiger Unterstützung durch die Stadt Radevormwald. Das Stadtfest startet am 6. Mai mit einem abendlichen Bühnenprogramm, freitags eröffnet auch der historische Jahrmarkt. Ein Bühnenprogramm gibt es auch samstags und sonntags, am Samstagabend wieder ein großes Konzert. In der gesamten Innenstadt wird es kreative, informative und sportliche Angebote geben. Die Geschäfte haben auch an dem Sonntag geöffnet.