Landtagswahlkampf in Radevormwald : Nachbarschaftsgespräche und Wanderung

Blick in den Düsseldorfer Landtag, dessen Besetzung am 15. Mai neu gewählt wird. Foto: dpa/Federico Gambarini

Radevormwald Die beiden Landtagskandidaten Sven Wolf (SPD) und Jens Nettekoven (CDU) sind am kommenden Wochenende im Wahlkreis in Radevormwald unterwegs.

Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Deshalb verwundert es kaum, dass die beiden aussichtsreichsten Kandidaten Sven Wolf (SPD) und Jens-Peter Nettekoven (CDU) nun in die Offensive gehen und den Kontakt zu den Menschen im Wahlkreis Remscheid/Radevormwald suchen. Am kommenden Wochenende gibt es in der Stadt auf der Höhe Nachbarschaftsgespräche und eine Wanderung.

Sven Wolf (SPD) Foto: Thomas Wunsch

Den Auftakt macht Sven Wolf am Samstag, 23. April, 14 Uhr, wenn er die Südstadt zusammen mit Bürgermeister Johannes Mans besucht. „Seit einigen Jahren begleite ich bereits die Anliegen der Mieter der Belvona-Siedlung auf der Brede. Immer wieder haben sie sich an mich gewandt, und ich habe das Gespräch mit der Hausverwaltung gesucht. Zuletzt war ich im vergangenen Jahr vor Ort auf der Brede zu einer Anwohnersprechstunde“, berichtet Wolf. Nun wolle er sich ein Bild von der Dietrich-Bonhoeffer-Siedlung machen. „Ich freue mich sehr, dass mich dabei Bürgermeister Johannes Mans begleiten wird“, sagt der Abgeordnete, der sich um 14 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Siedlung mit den Bürgern trifft. „Wir möchten mit den Mietern ins Gespräch kommen und uns über Wünsche und Vorschläge austauschen“, erläutert Wolf. Direkt vor Ort könne man sich am besten ein Bild von der Wohnsituation in einer Siedlung machen und schauen, was zu tun sei.

Jens Nettekoven (CDU) Foto: CDU

Nach dem Termin in der Dietrich-Bonhoeffer-Siedlung wird Wolf um 16.30 Uhr die Siedlung am Honsberg besuchen und auch dort bei einem Nachbarschaftsgespräch mit Anwohnern sprechen. „Dabei wird mich Nils Paas begleiten. Bei meinem Nachbarschaftsgespräch möchte ich mir ein persönliches Bild davon machen, was die Menschen am Honsberg bewegt und Fragen und Anliegen, um die ich mich kümmern kann, mitnehmen“, sagt Wolf.

Auch der CDU-Landtagsabgeordnete und Landtagskandidat Jens Nettekoven ist am Wochenende in Radevormwald unterwegs. Er lädt für Sonntag, 24. April, 11 Uhr, alle interessierten Bürger aus Radevormwald und Remscheid zu einer Sonntagswanderung im Wahlkreis ein. Die etwa neun Kilometer lange Wanderung ab dem Wanderparkplatz Kräwinkel führt auf gut ausgebauten Wanderwegen rund um die Wupper-Talsperre. „Ich freue mich auf eine kurzweilige Wanderung bei hoffentlich schönstem Frühlingswetter und auf angeregte Gespräche“, kündigt Nettekoven an.

Sportliches Schuhwerk oder Wanderschuhe sind vorteilhaft für die Tour, die vom Parkplatz Kräwinkel über Nagelsberg, Jacobsmühle, Obernfeld, Oberkarthausen und Honsberg zum Landgasthof Heidersteg führt, wo es die Möglichkeit für einen gemütlichen Ausklang gibt. Die Tour dauert etwa zweieinhalb bis drei Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

