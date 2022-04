Landtagswahlkampf in Radevormwald : Norbert Lammert zu Gast bei der CDU im Bürgerhaus

Radevormwald Die CDU möchte mit Norbert Lammert über die aktuellen Geschehnisse in Europa und der Welt sprechen und erörtern, vor welchen Aufgaben Deutschland und Europa in den kommenden Jahren stehen.

Der CDU-Landtagskandidat Jens Nettekoven bekommt prominente Unterstützung in seinem Wahlkampf für die Landtagswahl am 15. Mai: Bundestagspräsident a.D. Norbert Lammert kommt am Montag, 2. Mai, 15 Uhr, ins Bürgerhaus am Schlossmacherplatz in Radevormwald.