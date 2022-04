Ambulantes Ökumenisches Hospiz Radevormwald : Psychologin erklärt, wie man richtig kondoliert

Radevormwald Monika Müller-Herrmann ist Psychologin und betreibt eine eigene Praxis für Hospizarbeit. Am Freitag war die Referentin aus Frankfurt zu Gast in Radevormwald. Sie hat mit den ehrenamtlichen Sterbe- und Trauerbegleiterin des Ambulanten Ökumenischen Hospizes einen Workshop zum Thema Kondolieren durchgeführt.

In vielen Jahren Hospizarbeit hat Monika Müller-Herrmann gelernt, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, um zu Kondolieren und zu Trauern. „Der größte Fehler ist, gar nicht zu kondolieren und seine Anteilnahme nicht auszudrücken“, sagt die Psychologin. Trauernde berichten immer wieder von ausweichenden oder isolierenden Begegnungen, die sie nach Trauerfällen in ihrer Familie erfahren. Schriftlich zu kondolieren, mit einer Trauerkarte oder einem persönlichen Brief, kann auf förmlicher, aber auch sehr privater Ebene geschehen. „Eine Kondolenzkarte muss zu drei Leuten passen. Zu dem Schreibenden, dem Verstorbenen und zu dem Adressaten. Die Auswahl von Motiven ist Geschmackssache. Es gibt zurückhaltende Karten, aber auch Karten mit symbolischen oder ermutigenden Motiven.“ Die Psychologin rät Menschen, die aufgrund ihres Alters oder aufgrund ihres Berufes oder ehrenamtlichen Tätigkeit oft mit dem Tod konfrontiert werden, sich eine bunte Mischung an Trauerkarten anzuschaffen, auf die sie zurückgreifen können.