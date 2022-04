Entlastung für pflegende Mitarbeiter und Angehörige : Ehrenamtler für Krefelder Hospizarbeit gesucht

Krefeld Experten bieten unter anderem zwei Infoveranstaltungen im Mai sowie begleitende Unterstützung an. Die Bedürfnisse der Betroffenen stehen im Mittelpunkt.

„Es gibt viele Aufgaben in der stationären und ambulanten Hospiz-Arbeit, in der sich Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen engagieren können“, sagt Alexander Henes. Der Leiter des Ambulanten Hospiz Krefeld und des Stationären Hospiz am Blumenplatz sucht Menschen, die sich für eine freiwillige Hilfe in der Hospiz-Arbeit in Krefeld interessieren. Denkbar ist eine Unterstützung der verschiedensten Bereiche: Im „Stationären Hospiz“ als Unterstützung in der Begleitung der 13 Gäste, wie die Menschen genannt werden, die im Hospiz aufgenommen werden. Um ihnen eine Lebenszeit mit größtmöglicher Lebensqualität zu ermöglichen, unterstützen Ehrenamtler bei der Erfüllung von besonderen Wünschen, begleiten bei Ausflügen, Konzertbesuchen oder einem Gang in die Stadt. Sie begleiten ebenso Veranstaltungen wie das Hospiz-Café, Oster- oder Nikolausfeiern, sie werden am Empfang eingesetzt oder helfen bei der Gartenarbeit oder in der Küche. Großer Bedarf an ehrenamtlicher Mitarbeit besteht zurzeit im Bereich der ambulanten Hospizarbeit. Hier werden Menschen begleitet, welche zu Hause, in den Einrichtungen der Altenpflege oder in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen ihre letzte Lebensphase verbringen möchten.