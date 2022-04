Kommunalpolitik in Radevormwald : RUA verwundert über Aussagen von Klaus Haselhoff

Radevormwald Mit großem Unverständnis nimmt die Fraktion RUA zur Kenntnis, dass Klaus Haselhoff sein über die Liste der RUA erworbenes Ratsmandant ihrer Ansicht nach zweckentfremdet.

Nach der Ankündigung von Klaus Haselhoff, ab 1. Mai in die CDU einzutreten und sein Ratsmandat als Fraktionsloser mitzunehmen, gibt es die ersten Reaktionen aus der Politik. „Mit großem Unverständnis nimmt die Fraktion RUA zur Kenntnis, dass Klaus Haselhoff sein über die Liste der RUA erworbenes Ratsmandant zweckentfremdet“, kritisiert der Fraktionsvorsitzende und Ratsmitlied Thomas Lorenz. „Es ist nicht nur der erneute Wechsel an sich, der uns ärgert, es sind die leicht widerlegbaren Begründungen, die er anführt. Schon heute erhielten wir Anrufe empörter Bürger, denen gegenüber er betont hatte, dass er niemals der CDU beitreten werde.“

Besonders betroffen ist Sabine Danowski. „Klaus Haselhoff hatte zugesagt, dass er sein Mandat spätestens zur Mitte der Amtszeit Jüngeren in der Liste überlässt, da er ja ohnehin wegen seiner häufigen Busreisen und seinem Ruhestand in Spanien hier kürzertreten wollte“, erläutert das Fraktionsmitglied. Und Lorenz ergänzt: „Wir haben bewusst die Kandidatenliste darauf ausgerichtet, den Wechsel so vorzunehmen.“

Er selbst habe die CDU einst verlassen, allerdings dabei nur sein Direktmandat mitgenommen. An seine Zusage bezüglich eines Wechsels des Vorsitzes im Schulausschluss habe er sich selbstverständlich gehalten. Anders Haselhoff, der dann als Begrün­dung für seinen neuen Wechsel noch angibt, dass er nicht bereit sei zu ertragen, dass Dinge nicht so laufen wie vereinbart. „Hier kann ich nur sagen – Klaus halte dich an Deine Zusagen!“, appelliert Lorenz an Haselhoff. Die RUA wünsche Klaus Haselhoff bei seiner umtriebigen Reisetätigkeit aber weiterhin viel Erfolg.