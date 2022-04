Sportjugend in Radevormwald : Integration durch ganz viel Bewegung

Jörg Becker, Janina Schmidgen und Sönke Eichner von der Sportjugend (v.l.) haben sich für 2022 viel vorgenommen. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Sportjugend bietet ein Bewegungsangebot für geflüchtete Kinder und Jugendliche an. Auch die Summer Games sind bereits in Planung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Das neue Angebot der Sportjugend heißt „Aktiver Sonntag“ und richtet sich in erster Linie an geflüchtete Kinder und Jugendliche. Unter der Leitung von Janina Schmidgen, der ersten Vorsitzenden der Sportjugend, startet das Angebot morgen, Sonntag, 24. April, 14 bis 16 Uhr, in der Sporthalle an der Bredderstraße. „Wir wollen alle 14 Tage einen aktiven Sonntag veranstalten und damit geflüchtete Kinder und ihre Familien ansprechen. Während die Kinder Bewegungsangebote nutzen, können sich die Begleitpersonen in unseren Vereinsräumen kennenlernen und austauschen“, sagt Janina Schmidgen.

Entwickelt wurde das Angebot in Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Stadtsportverbandes (SSV). Die Vorsitzenden Sönke Eichner und Jörg Becker wollen den Sport nutzen, um die Integration von Flüchtlingen zu unterstützen. „Nach der Corona-Krise sind wir jetzt mitten in der nächsten Krise. Das hat auch Auswirkungen auf die Sportvereine. Wir schaffen mit den ‚Aktiven Sonntagen‘ keine Konkurrenz zu Vereinsangeboten, sondern wollen dieses Angebot nutzen, um Netzwerke aufzubauen und geflüchtete Kinder auf das sportliche Angebot unserer Stadt aufmerksam zu machen. Wir sind Dienstleister für die Sportvereine der Stadt und ihr Sprachrohr“, sagt Sönke Eichner.

Info Interessen von Kindern und Jugendlichen Abteilung Seit 2021 ist Janina Schmidgen die erste Vorsitzende der Sportjugend in Radevormwald. Sie hat den Posten von Gila Hüssing übernommen. Die Sportjugend wurde 1999 gegründet und ist eine eigene Abteilung des Stadtsportverbandes (SSV). Die Sportjugend vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Radevormwald und steht im Austausch mit den Kinder- und Jugendabteilungen aller Sportvereine der Stadt. Die Sportjugend ist auch im Jugendhilfeausschuss sowie im Kinder- und Jugendring Radevormwald aktiv.

www.sportjugend-

radevormwald.de

Der SSV-Vorsitzende hofft, dass die „Aktiven Sonntage“ Kontakte unter den geflüchtete Menschen herstellen, aber auch zu Vereinen, die bei der Ausgestaltung der Nachmittage mithelfen können. An „Aktiven Sonntagen“ könnten sie ihren Verein und ihre Angebote für Kinder und Jugendliche vorstellen. Der Stadtsportverband befindet sich im Austausch mit den Sportvereinen der Stadt und mit dem Sozialamt. Die Übungsleiter der Sportjugend werden die „Aktiven Sonntage“ ehrenamtlich begleiten. In einigen Vereinen in Radevormwald sind nach Kenntnisstand des SSV bereits geflüchtete Mädchen und Jungen aus der Ukraine angekommen und vernetzen sich dort mit Gleichaltrigen und gestalten ihre Freizeit in Sportvereinen. Durch den „Aktiven Sonntag“ sollen noch mehr von ihnen über Bewegung in den Vereinsalltag der Stadt integriert werden.

Zum Stadtfest vom 6. bis 8. Mai findet kein regulärer „Aktiver Sonntag“ statt. An diesem Wochenende will der SSV die Kinder dazu einladen die vielseitige Aktiv-Meile auf dem Stadtfest zu erkunden. Danach wird der „Aktive Sonntag“ wieder im 14-Tage-Rhythmus an der Bredderstraße fortgesetzt. Außerdem plant der SSV weitere Voraussetzungen für geflüchtete Kinder und Jugendliche, um ihre sportliche Freizeit zu gestalten. „Um Sport zu treiben, braucht man eine Grundausstattung. Diese wollen wir mit Hilfe von Sponsoren anschaffen und an die Geflüchteten weitergeben“, sagt Eichner. Mit Grundausstattung meint der SSV ein Set aus Trainingskleidung, Schuhen und Taschen, mit denen die jungen Sportler ins Vereinsleben starten können. Die ersten Gespräche mit Sponsoren laufen.

Die Sportjugend plant außerdem die Summer Games, die während der Corona-Krise pausieren mussten. Diese sportliche Veranstaltung hat in Radevormwald Tradition und spricht alle Kinder an. In diesem Jahr werden die Spiele auf dem Vereinsgelände des Dahlerauer Turnvereins (DTV), voraussichtlich am 6. August, stattfinden. Für Janina Schmidgen werden das die ersten Summer Games als erste Vorsitzende der Sportjugend. Als Übungsleiterin hat sie die Veranstaltung schon oft begleitet. „Die Anlage des DTV bietet viele Möglichkeiten. Die Stationen können die Kinder mit einer Laufkarte entdecken. Wir werden etablierte Angebote, wie den Orientierungslauf und die Himmelsleiter wieder anbieten“, sagt sie.