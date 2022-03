Halt am Hospiz in Leichlingen : Lebens-Lauf – auch durch die Blütenstadt

So war der Start beim ersten Kinder-Lebens-Lauf 2018. Die Reise der Engels-Fackel begann mit Mila in Berlin. Foto: BVKH/ Agentur für Fotografie Nilo/Agentur für Fotografie Nilo

Leichlingen/Leverkusen Auf einer Strecke von über 7000 Kilometer wird sie von Hand zu Hand gegeben: die Engels-Fackel. Das Symbol für die Kinderhospizarbeit in Deutschland durchquert beim Kinder-Lebens-Lauf das ganze Land. Auch Leichlingen und Leverkusen werden Teil der Strecke sein.

Egal ob zu Fuß, auf dem Fahrrad, mit Inlinern oder im Rollstuhl – am Kinder-Lebens-Lauf 2022 können alle teilnehmen, die ein Zeichen für die Kinderhospizarbeit setzen wollen. Denn in Deutschland leben mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Krankheit. Um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, organisiert der Bundesverband Kinderhospiz e. V. (BVHK) zum zweiten Mal einen Fackellauf durch ganz Deutschland. Und der wird am 2. August auch Leichlingen passieren. Dort wird er von der Bürgerstiftung und dem Ökumenischen Hospizdienst Leichlingen unterstützt. Und die Blütenstädter können sich einbringen.

Die Reise startet am 7. April in Berlin, wo sie am Welthospiztag, dem 7. Oktober, wieder endet. In der Zwischenzeit legt die Engels-Fackel – das Zeichen der Kinderhospizarbeit – eine Strecke von über 7000 Kilometer zurück. Dabei passiert sie mehr als 100 Zwischenstationen, wird von Hospiz zu Hospiz weitergereicht. Vom 1. bis zum 6. August reist die Fackel auf einer insgesamt 70 Kilometer langen Teilstrecke durch das Bergische Land: von Langenfeld über Leverkusen, Bergisch Gladbach bis nach Köln. Dieser Abschnitt des Kinder-Lebens-Laufs wird von der Overather Initiative „Hits fürs Hospiz“ organisiert.

Info So können Bürger den Lauf unterstützen In diesem Jahr startet Rasul den Kinder-Lebens-Lauf. ⇥Foto: BVKH/KLL Foto: Bundesverband Kinderhospiz/KLL Teilnahme Bis Ende Juni haben Interessierte noch die Möglichkeit, sich auf der Internetseite www.kll-2022.de namentlich anzumelden. Dort sind auch weitere Informationen und Angaben für Spenden hinterlegt. Infos Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.kinder-lebens-lauf.de zu finden.

Die Planungen für die Übergabe in Leichlingen am Dienstag, 2. August, sind angelaufen: „Wir werden die Fackel vor dem Hospiz in der Brückenstraße in Empfang nehmen“, sagt Marianne Müller, die stellvertretende Vorsitzende des stationären Hospiz Pallilev in Leverkusen und ehrenamtliche Mitarbeiterin des Hospiz in Leichlingen. „Dort werden wir einen Halt machen, wo wir die Läufer betreuen und die Sponsoren ein paar Reden halten.“ Unter anderem wird der Sonderbotschafter für den Kinder-Lebens-Lauf 2022 in NRW, Innenminister Herbert Reul, erwartet. Neben einem Imbiss und Getränken finden die Teilnehmer außerdem Informationsstände zur Hospizarbeit.

„Es ist mit eins der schlimmsten Schicksale, die Eltern treffen können, wenn Kinder sterben. Das ist eine äußerst schwierige Situation für Familien, die auch noch kostspielig ist“, sagt Roswitha Süßelbeck, Vorsitzende der Bürgerstiftung Leichlingen, „deshalb wollen auch wir den Kinder-Lebens-Lauf mit einer Spende von 1000 Euro unterstützen.“ Entlang der Strecke sind Unternehmen zu Spenden für die Hospizarbeit aufgerufen: „Ohne großzügige Spenden könnte die wichtige Hilfe, die psychosoziale Unterstützung für betroffene Familien nicht geleistet werden“, betont Paul Falk, Vorsitzender der gemeinnützigen Initiative Hits für Hospiz.

Darüber hinaus werde die Bürgerstiftung Leichlingen sich aber auch an der Versorgung der Teilnehmer beteiligen. Denn neben der finanziellen Unterstützung sei auch die Bekanntmachung von großer Bedeutung: „Es ist wichtig, dass die Situation der betroffenen Familien in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird“, erklärt Süßelbeck. Dementsprechend hofft sie, dass sich viele Leichlinger am Kinder-Lebens-Lauf beteiligen.