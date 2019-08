St. Josef Vogelsmühle in Dahlerau : Viele Fragen zum Umbau des Pfarrheims in ein Ärztehaus

Viele Fragen zum Umbau des Pfarrheims in ein Ärztehaus

St. Josef Vogelsmühle in Dahlerau

Das katholische Pfarrheim St. Josef Vogelsmühle soll zumindest in Teilen zu einem Ärztehaus werden. Foto: Stefan Gilsbach

Dahlerau Der Kirchenvorstand der katholischen Pfarrgemeinde und Pfarrer Marc D. Klein hatten für Samstagabend nach der Heiligen Messe zu einer Info-Veranstaltung zur Zukunft des Pfarrheims in eben dieses Pfarrheim eingeladen.

Die große Sorge um den Fortbestand der Kolpingsfamilie St. Josef Vogelsmühle und des katholischen Kirchenchores Caecilia wurden am Samstagabend laut. Die Mitglieder fürchten sich vor einem Standortwechsel während und nach dem Umbau des Pfarrheimes an der Kirchstraße in Vogelsmühle.

Die Mitglieder fürchten sich vor einem Standortwechsel während und nach dem Umbau des Pfarrheimes an der Kirchstraße in Vogelsmühle. Dieses könnte nach einer Sitzung des Kirchenvorstandes am 24. August und nach der Genehmigung durch das Erzbistum Köln für ein geplantes Ärztehaus zum Verkauf freigegeben werden. Die Weichen hierzu sind gestellt – und generell stehen die Pfarrgemeindemitglieder dieser Planung auch sehr positiv gegenüber.