Hotline der Industrie- und Handelskammer : Schon 150 freie Lehrstellen gemeldet

Oberberg Die Wahrscheinlichkeit jetzt noch einen Ausbildungsplatz in der Region zu finden ist hoch: Bei der Ausbildungsplatzhotline der IHK sind in den Regionen Köln und Bonn/Rhein-Sieg zur Zeit 150 freie Stellen gemeldet.

Gesucht werden passende Bewerber für ganz unterschiedliche Ausbildungsberufe in verschiedenen Branchen. Mit knapp 70 gemeldeten freien Ausbildungsplätzen ist Köln Spitzenreiter im Vergleich der Regionen, gefolgt von 18 im Rhein-Erft-Kreis. Die Bandbreite der offenen Stellen reicht von Kaufmann im E-Commerce in Köln über Kaufmann für Versicherungen und Finanzen plus Duales Studium in Köln, Florist in Meckenheim bis hin zum Technischen Systemplaner in Pulheim oder Maschinen- und Anlagenführer in Wermelskirchen und Reichshof.