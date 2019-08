Nacht der Museen in Radevormwald : Richtig laut im Wülfingmuseum

Wupperorte Die Dampfmaschine war beliebter Anziehungspunkt, ebenso die alte Weberei. Die Besucher waren zufrieden.

Das Monstrum präsentierte sich am Samstagabend in voller Lautstärke. Eingerahmt von vielen Gästen rumpelte, zischte und klopfte sie, die alte Dampfmaschine im Wülfingmuseum. Gerd Neumann hatte sie „angeschmissen“, das Glanzstück in historischem Gemäuer. Später stand er als Museumsführer den Besuchern für Fragen zur Verfügung, was besonders gerne an Technik interessierte Herren nutzten.