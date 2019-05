St. Franziskus in Strümp : „Kleene Strömper“: Kampf ums Pfarrheim

Das Pfarrheim St. Franziskus in Strümp wird an die Caritas verkauft. Aber die Strümper Bürger wollen sich damit nicht abfinden und erwägen sogar den Austritt aus der Kirche. Foto: RP/Tanja Karrasch

Strümper Vereine solidarisieren und wehren sich gegen den Verkauf des Pfarrheims St. Franziskus. Sie werfen den Verantwortlichen Arroganz vor. Sogar ein Kirchenaustritt ist Thema in der aktuellen Broschüre der „Kleene Strömper“.

In „der goldenen Zeit“ war das Pfarrheim St. Franziskus die „gute Stube von Strümp“. Jetzt aber kochen die Gemüter hoch, wenn das Thema auf den Tisch kommt. Dazu gibt es reichlich Anlass. Denn das Pfarrheim soll verkauft werden (wir berichteten). Für die „Kleene Strömper“ ist das Anlass genug, sich in ihrem aktuellen Heft „Bürger-Informationen“ ausführlich mit dem Thema zu beschäftigen. „Das sind reine Strümper Belange. Deshalb hängen wir uns hier mit rein“, sagt Karl-Heinz Rütten, Vorstandsmitglied „Kleene Strömper“.

Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Strümper Bürger, Wolfang Möller, und Stefan Deußen als Präsident des Heimat- und Schützenvereins haben gemeinsam einen Brief verfasst, der in dem Heft abgedruckt ist. Die Zeilen richten sich vor allem an Bischof Helmut Dieser, Weihbischof Johannes Bündgens, Generalvikar Andreas Frick sowie den Kirchenvorstand der Pfarre Hildegundis von Meer.

In dem Schreiben werden die Fakten zusammengestellt – beginnend mit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 und die auf fünf Jahre befristete Vermietung des Pfarrheims an die Stadt Meerbusch bis zum jetzt geplanten Verkauf an die Caritas: „Mit dem Verkauf wird das Versprechen gebrochen, das Pfarrheim nach der Vermietung an die Gemeinde St. Franziskus zurückzugeben.“ Hermann-Josef Beyen, der als Mitglied der „Kleene Strömper“ in dem Heft die „Geschichte glücklicher Jahre und böser (Ent)täuschung“ zusammenfasst, stellt klar: „Das Pfarrheim und auch das Grundstück gehören der Körperschaft öffentlichen Rechts St. Franziskus, nicht der Pfarrei Hildegundis von Meer, nicht dem Bistum Aachen. Wer über die Köpfe der Strümper hinweg über das Pfarrheim verfügt, vergreift sich an dem ideellen Eigentum der Bürger von Strümp.“ Schließlich hätten die Bürger das Pfarrheim zu einem Teil mitfinanziert.