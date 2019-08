Nacht der Museen in Radevormwald : Teddys, Fernost und ein großes Lichtermeer

Radevormwald Am Samstagabend gab’s eine Völkerwanderung: In Scharen besuchten Einzelpersonen, Pärchen und Familien die Museen der Stadt.

Neben den Radevormwaldern nutzten erfreulicherweise auch viele Auswärtige am Samstagabend die Chance, die vier Museen in der Bergstadt zu besuchen. Teils wurde es in den Räumen richtig eng. Das Heimatmuseum wurde gleich zu Beginn der „Nacht der Museen“ stark frequentiert. Schnell verteilten sich die Grüppchen in den Räumen, schließlich sind diese zwar klein, aber ausreichend vorhanden. Dietmar Stern war mit seiner Familie aus Beyenburg gekommen.