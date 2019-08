Radevormwalder in Hattingen : Ausstellung von Gerd Mittendorf gefällt den Betrachtern

Radevormwald/Hattingen Die Fotografien des Radevormwalder Künstlers Gerd Mittendorf sind noch bis zum 22. September im Industriemuseum Henrichshütte in Hattingen zu sehen.

Es kommt nicht so häufig vor, dass ein Radevormwalder im Industriemuseum Henrichshütte in Hattingen ausstellen darf. Gerd Mittendorf hat darauf zwei Jahre gewartet. Jetzt hat es endlich geklappt. Der Künstler zeigt noch bis zum 22. September seine Fotografien unter dem Motto „Schrott“. Und bekommt bislang eine deutlich positive Resonanz, wie er berichtet. Gerade in den sozialen Netzwerken wird zuweilen eifrig über die Ausstellung des Radevormwalders diskutiert. Ihn freuen Reaktionen wie „tolle Sache“, „ lasst Euch Zeit“, „die Ausstellung verändert Eure Perspektive“ oder auch „die Ausstellung hat mir die Augen für eine neue Welt eröffnet“.

„Ich finde das toll, dass die Besucher so auf meine Werke reagieren“, sagt der 80-Jährige. Der Radevormwalder stellt in Hattingen Fotografien aus, denn Mittendorf ist begeisterter Fotograf. Und da hat es ihm nun mal Schrott besonders angetan. „Ich kenne viele Fotografenkollegen, aber niemand hat so einen Bezug zu diesem Thema“, sagt er. Was er wirklich nicht gewusst habe, ist, dass Schritt ein wichtiges Wirtschaftsgut sei, dass für jede Menge Dinge eingeschmolzen werde. Mittendorf hat festgestellt, dass sich nicht zuletzt auch durch die Ausstellung in Hattingen seine und auch die Ansichten der Besucher über Schrott deutlich gewandelt haben.