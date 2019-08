Dreiste Kriminelle in Radevormwald : Betrüger geben sich in Rade 16 Mal als Polizisten aus

Radevormwald Geschickte Betrüger nutzen oft manipulierte Rufnummernanzeigen, um ihre kriminellen Machenschaften zu verdecken und eine Vertrauensbasis aufzubauen.

Der Monat ist gerade einmal zur Hälfte vorbei, da hat die Polizei schon 16 Fälle registriert, in denen sich dreiste Betrüger in Radevormwald als Polizeibeamte ausgeben. „Dabei meldeten sich die Kriminellen mitunter mit dem Namen und der angezeigten Telefonnummer der Radevormwalder Polizei“, berichtet Pressesprecher Michael Tietze. Geschickte Betrüger würden oft manipulierte Rufnummernanzeigen nutzen, um ihre kriminellen Machenschaften zu verdecken und eine Vertrauensbasis aufzubauen. Tietze rät dringend, niemals angezeigten oder von einem Anrufer übermittelten Rufnummern zu vertrauen. Sein Tipp: Im Zweifel sofort bei der Polizei erkundigen – auch unter der Notrufnummer 110. „Die Polizei fragt niemals nach Geld, Schmuck oder Wertgegenständen im Haus oder in Bankschließfächern. Die Polizei wird auch niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände zum Schutz vor Einbrechern in Verwahrung nehmen. Auch bei solchen Angeboten können Sie sicher sein, dass am anderen Ende der Telefonleitung ein Betrüger und nicht die Polizei mit Ihnen spricht“, schreibt Tietze.